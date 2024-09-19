Казахстан и Кыргызстан построят торгово-логистический комплекс на границе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации межправительственного соглашения о создании и регулировании деятельности индустриального торгово-логистического комплекса (ИТЛК) на казахстанско-кыргызской границе. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.

Построить его планируют неподалеку от автомобильных пунктов пропуска «Кара-Суу» и «Ак-Тилек».

Соглашения между кабинетом министров Кыргызстана и правительством Казахстана о создании и регулировании деятельности индустриального торгово-логистического комплекса в районе автодорожных пунктов пропуска «Ак-Тилек» и «Кара-Суу» подписано 9 июня 2023 года в Астане.

В соответствии с соглашением общая площадь ИТЛК составит 7,6 квадратных километра: в Казахстане — 3,6 квадратных километра, в Кыргызстане — 4 квадратных километра.

Комплекс будет состоять из производственных площадок, складов для хранения товаров и оборудования, а также транспортной инфраструктуры, что позволит ускорить доставку грузов и уменьшить затраты на логистику.

Предполагается, что на его базе будут оказываться услуги кратковременного хранения, логистики, аренды торговых мест, предпродажной подготовки, консолидации и перераспределения товаров по оптовым партиям, погрузке и выгрузке, оформлению документации по экспортно-импортным операциям, юридические и финансовые консультации.