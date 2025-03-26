Украина согласовала с США отличающиеся от версии РФ условия "энергетического перемирия"

Украина согласовала с Соединенными Штатами перечень энергетических объектов, удары по которым Россия должна прекратить в рамках частичного прекращения огня, что расходится с тем, на котором настаивает российская сторона. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Украины.

В ведомстве настаивают, что США знают о требованиях Киева по "энергетическому перемирию", и что они согласованы с Вашингтоном, несмотря на то что параллельно утверждается, что РФ согласовала со Штатами другой перечень.

"Украина передала и согласовала с американской стороной типологию объектов по всем объектам энергетической инфраструктуры в рамках договоренности об остановке взаимных ударов. Это касается электроэнергетического, нефтегазового комплексов, атомной и угольной промышленности, энергетического машиностроения – производства энергетического оборудования", – заявили в пресс-службе.

В перечне, который опубликовала российская сторона как якобы согласованный с США (что американская сторона до сих пор не отрицала) отсутствуют украинские объекты нефте– и газодобычи, по которым в последнее время наносится больше всего ударов.

Россия также отвергла безусловное прекращение огня в Черном море после встречи с США, пишут украинские СМИ.