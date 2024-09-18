Последнее обновление: 18.09.2024 17:17

Акции китайских производителей чипов резко выросли

Акции нескольких китайских компаний, связанных с полупроводниковой промышленностью, резко выросли. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что акции Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development и Shanghai Highly Group выросли на 10%. Sanhe Tongfei Refrigeration, которая имеет более широкий торговый диапазон, достигла своего 20% роста.

Шэньянский индекс промышленного оборудования для автоматизации Blue Silver завершил день с ростом на 10,7%.

Рост произошел после того, как Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) выпустило руководство, пропагандирующее использование основного отечественного технического оборудования.

В руководстве MIIT особо упоминаются две модели литографических станков и рекомендуется их использование государственными организациями.

Инструменты для производства микросхем стали центральным элементом в стремлении Китая развивать отечественную полупроводниковую промышленность. Этот сектор столкнулся со значительными проблемами из-за ограничений США и их союзников на экспорт передового оборудования в Китай, что является частью постоянных усилий, направленных на ограничение технологического прогресса Пекина.



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