Казахстан предложил Германии сырье в обмен на технологии

Казахстан предложил Германии наладить сотрудничество по принципу «сырье в обмен на технологии». Об этом президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил на встрече глав государств Центральной Азии и федерального канцлера Германии Олафа Шольца.

«Казахстан приглашает немецкие компании к совместной геологоразведке и добыче редкоземельных металлов. Предлагаю наладить сотрудничество по принципу «сырье в обмен на технологии» с первичной и вторичной обработкой руд в регионе. В данном контексте приветствуем реализацию инвестиционного проекта компании HMS Bergbau по добыче и переработке лития в Восточно-Казахстанской области на сумму более $500 млн. Мы готовы и далее предоставлять германским инвесторам благоприятные условия для разведки и освоения месторождений драгоценных и цветных металлов на территории нашей страны», - сказал Токаев, которого цитирует пресс-служба Акорды.

Он также предложил «при поддержке европейских партнеров» создать Региональный Исследовательский центр по редкоземельным металлам на базе казахстанского Центра технологического прогнозирования.

Еще одним приоритетом сотрудничества двух стран Токаев назвал энергетическую сферу. Казахстан, по его словам, готов нарастить нефтяной экспорт на немецкий рынок.

«Рассчитываем на дальнейшую поддержку германских партнеров для обеспечения долгосрочных и стабильных поставок углеводородов», - сказал он.

О том, что республика готова нарастить поставки нефти в страны Евросоюза, казахстанский лидер упоминал накануне во время казахстанско-германского бизнес-форума в Астане. Он пояснил, что это нужно «для снижения глобального дефицита энергоресурсов».

В ходе нынешней встречи с Шольцем Токаев также предложил активизировать совместную деятельность по переходу на альтернативные источники энергии, а именно — развивать водородную энергетику.

«Наша страна совместно с Узбекистаном и Азербайджаном прорабатывает проект строительства линии по передаче «зеленой» энергии по дну Каспийского моря и далее в страны Европы. Предлагаем германским партнерам рассмотреть возможность участия в этом стратегическом проекте», - добавил Токаев.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл в Казахстан с официальным визитом 16 сентября. Сегодня в Астане он участвовал во втором саммите «Центральная Азия – Германия». Предыдущая встреча в таком формате прошла в сентябре 2023 года.