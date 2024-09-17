Китайский автогигант полностью завладел совместным заводом с Mercedes-Benz в КНР

Китайский автопроизводитель BYD Co. полностью взял под контроль совместное предприятие, которое ранее имел в Китае с группой Mercedes-Benz AG. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

BYD приобрел оставшиеся 10% акций Mercedes-Benz, которые еще не принадлежали ему, в компании, созданной для продвижения премиальных электромобилей бренда Denza.

Этот шаг завершает 13-летнее партнерство и происходит на фоне растущих торговых напряжений между Китаем и Европой, поскольку Европейская комиссия работает над введением дополнительных тарифов на китайские электромобили, которые могут достигать до 36,3%.

Denza, зарегистрированная как Shenzhen BYD New Energy Co., была создана BYD и Mercedes в 2011 году, при этом каждый партнер владел 50% акций. Предприятие сосредотачивалось на производстве премиальных электромобилей, но низкие продажи привели к тому, что Mercedes, ранее известный как Daimler, уменьшил свою долю до 10% в 2021 году.

После пересмотра стратегии в следующем году, Denza приобрела новую популярность благодаря своим роскошным минивэнам, при этом ее минивэн D9 стал лидером продаж в этой категории в 2023 году. По сообщениям местных СМИ, Denza готовится к запуску своей модели Z9GT позже на этой неделе с предпродажной ценой, начинающейся от 339 800 юаней ($47 900).