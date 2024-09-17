Власти Беларуси повышают стоимость проезда по платным дорогам

Постановлением Минтранса № 75 от 6 сентября 2024 г. повышены тарифы на платные дороги.

Согласно документу, разрешение на пользование автодорогами на 15 дней подорожало до €20 (+ €2), на 30 дней – до €31 евро (+€3), на год – до €107 (+€11).

Тариф на проезд транспортных средств с разрешенной полной массой более 3,5 тонны составит: при наличии 2 осей — 11,4 евроцента за км, при наличии 3 осей — 14,2 евроцента за км, если 4 и более осей - 17,1 евроцента за км.

Тарифы повышаются и в случае неоплаты проезда. Единовременный тариф для транспортных средств массой до 3,5 тонны составит €14. Для транспортных средств разрешенной массой более 3,5 тонны — €18 евро в случае неполной оплаты и €36 в случае неуплаты.

Постановление вступает в силу с 20 сентября 2024 г.