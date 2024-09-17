Казахстан готов увеличить поставки нефти в Германию

Казахстан, позиционируя себя как надежного и крупного поставщика энергоресурсов в Германию, имеет возможность увеличить поставки на немецкий рынок, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Будучи надежным и одним из крупнейших поставщиков энергоресурсов в Германию, Казахстан готов нарастить нефтяной экспорт на немецкий рынок. Рассчитываем на дальнейшую поддержку германских партнеров для обеспечения долгосрочных и стабильных поставок углеводородов", - сказал Токаев, выступая на саммите "Центральная Азия - Германия" во вторник в Астане.

Он подчеркнул, что для устойчивого прогресса всех государств важно активизировать совместную деятельность по переходу на альтернативные источники энергии.

"Выражаем готовность к взаимовыгодному сотрудничеству в сфере развития водородной энергетики", - добавил глава государства.

В 2024 году "КазТрансОйл" планирует отгрузить по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для поставки в Германию до 1,2 млн тонн казахстанской нефти. По итогам 2023 года по нефтепроводу "Дружба" в направлении Германии было транспортировано 993 тыс. тонн казахстанской нефти.

Казахстан начал поставки нефти в Германию через нефтепровод "Дружба" в рамках диверсификации маршрутов экспорта своей нефти. Казахстан, по данным Минэнерго страны, может увеличить экспорт нефти в Германию по этому маршруту с 1,2 млн тонн до 2 млн тонн в год, окончательный объем будет определен после переговоров.