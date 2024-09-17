ЦБ Литвы улучшил прогноз роста ВВП на этот год до 2,2%

Банк Литвы (Центробанк) улучшил прогноз роста экономики в текущем году до 2,2% с 1,9% в июньском прогнозе. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

"После двух лет заморозки экономика Литвы возвращается на путь роста, и в следующем году она должна ускориться еще больше", - заявил председатель правления Банка Литвы Гедиминас Шимкус, представляя во вторник макроэкономический прогноз.

Как и ранее, ЦБ прогнозирует, что ВВП страны вырастет в 2025 году на 3,1%, в 2026 году - на 3,3%. Годовая инфляция в этом году составит 1% (в июне - 1,2%), в 2025 году - 2,5%, в 2026 году - 2,6%.

Литовский экспорт в этом году вырастет на 1,2%, в 2025-2026 годах - на 3,1 и 3,8% соответственно.

По мнению аналитиков ЦБ, в этом году заработная плата должна вырасти на 9,8% (июньский прогноз - 10,2%), в 2025 и 2026 годах - на 8,5 и 8,1% соответственно.

Уровень безработицы в этом году достигнет 7,4% (ранее - 7,3%), в 2025 и 2026 годах - 7,1% и 6,9% соответственно.