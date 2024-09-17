Последнее обновление: 17.09.2024 18:56

Денежные доходы населения Беларуси в январе-июле увеличились на 9,9%

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси (доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в январе-июле 2024 г. составили 109,9% к уровню января-июля 2023 г.

Как сообщает Белстат, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 65,4%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 22%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,8%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,8%.

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