Рост промпроизводства в Китае в августе замедлился до 4,5%

Промышленное производство в Китае в августе 2024 года увеличилось на минимальные с марта 4,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, по данным Государственного статистического управления (ГСУ).

Темпы роста снизились по сравнению с 5,1% в июле, а также оказались ниже среднего прогноза опрошенных Trading Economics аналитиков, который составлял 4,8%.

Производство в перерабатывающей промышленности в прошлом месяце повысилось на 4,3%. В текстильной отрасли был отмечен подъем на 4,4%, в химической - на 5,9%, в нефтегазовой - на 4%. Выпуск цветных металлов вырос на 6,6%, компьютеров и коммуникационного оборудования - на 11,3%, автомобилей - на 4,5%.

Объем промпроизводства в январе-августе повысился на 5,8% относительно аналогичного периода 2023 года.

Розничные продажи в КНР в прошлом месяце повысились на 2,1% в годовом выражении - до 3,87 трлн юаней ($545,9 млрд) после подъема на 2,7% в июле, по данным ГСУ. Рост был отмечен по итогам девятнадцатого месяца подряд.

Эксперты в среднем ожидали повышения на 2,5%.

Продажи одежды и обуви в августе сократились на 1,6%, нефтепродуктов - на 0,4%, мебели - на 3,7%, косметики - на 6,1%, ювелирных изделий - на 12%, легковых автомобилей - на 7,3%, стройматериалов - на 6,7%. При этом реализация продуктов питания выросла на 10,1%, коммуникационного оборудования - на 14,8%, бытовой техники - на 3,4%.

В январе-августе розничные продажи увеличились на 3,9% и достигли 31,25 трлн юаней. Онлайн-продажи выросли на 8,9%.

Безработица в Китае в прошлом месяце поднялась до максимума за полгода и составила 5,3% по сравнению с 5,2% в июле. В январе-августе безработица составляла 5,2% против 5,3% за аналогичный период 2023 года.

Инвестиции в основные активы в КНР за восемь месяцев выросли на 3,4% в годовом выражении - до 32,94 трлн юаней. Консенсус-прогноз предполагал подъем на 3,5%. При этом инвестиции в сфере недвижимости упали на 10,2%.