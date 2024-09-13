Китай продолжает лидировать в украинском импорте

Товарооборот Украины за восемь месяцев 2024 года составил $72,6 млрд, увеличившись за август на $10,9 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

Импорт в Украину вырос до $42,1 млрд (+$6 млрд за август), экспорт из Украины — до $27,5 млрд (+$4,9 млрд).

Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину: Китай — $8,9 млрд, Польша — $4,5 млрд и Германия — $3,4 млрд.

Экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на $3,1 млрд, Испанию — на $1,9 млрд, Китай — на $1,9 млрд.

В общих объемах ввезенных в январе-августе 2024 года товаров 65% составили следующие категории: машины, оборудование и транспорт — $15,5 млрд; продукция химической промышленности – $7,8 млрд; топливно-энергетические товары — $6 млрд.

При таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 269 млрд грн.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли: продовольственные товары — $16 млрд; металлы и изделия из них — $2,9 млрд; минеральные продукты — $2,2 млрд.

За восемь месяцев 2024 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 189,3 млн грн.