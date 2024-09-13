В Польше минимальная зарплата в 2025 году вырастет до 4,6 тыс. злотых брутто

Минимальная заработная плата в Польше в 2025 году увеличится до 4666 злотых брутто (€1085), вместо ранее предложенных 4626 злотых брутто (€1075) на заседании Совета по социальному диалогу. Минимальная почасовая ставка увеличится до 30,50 злотых (€7,09) с первоначально предложенных 30,20 злотых (€7,02), согласно последней версии проекта постановления.

«Благодаря повышению минимального вознаграждения за труд будет сохранена покупательная способность доходов работников, получающих самые низкие зарплаты», - говорится в проекте постановления.