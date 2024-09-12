Telegram начал оперативно реагировать на запросы властей в ЕС

Мессенджер Telegram стал оперативно обрабатывать и отвечать на юридические запросы со стороны европейских властей. Об этом пишет газета Liberation со ссылкой на правоохранителей.

По имеющейся информации, Telegram отреагировал на запросы Управления по делам несовершеннолетних Нацполиции и Жандармерии Франции по нескольким уголовным расследованиям, предоставив сведения, которые могут идентифицировать подозреваемых. В частности, речь идет о преступлениях против детей.

«Дверь действительно открывается», - подтвердили в отделе прокуратуры Парижа.

В связи с этим надзорным ведомствам Франции рекомендовано возобновить собственные расследования в отношении Telegram, которые до сих пор были приостановлены.

«Мы отметили, что в течение некоторого времени Telegram был более склонен к сотрудничеству с системой правосудия», - сообщили изданию в федеральной прокуратуре Бельгии.

Напомним, 24 августа власти Франции задержали основателя Telegram Павла Дурова в рамках открытого 8 июля расследования в отношении «неустановленного лица» по 12 статьям. Последние включают незаконное оказание криптографических услуг, отказ в сотрудничестве с правоохранителями, соучастие в распространении детской порнографии, содействие наркотрафику и деятельности ОПГ.

Дурова 28 августа взяли под судебный контроль с залогом €5 млн и обязательством появляться в полиции два раза в неделю. Ему запрещено покидать территорию Франции до марта 2025 года.

В первом посте после освобождения Дуров анонсировал усиленную модерацию в Telegram.