Валютные активы Нацфонда Казахстана к 2027 году могут вырасти до $78,7 млрд

Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин представил в мажилисе прогноз социально-экономического развития страны на 2025-2029 годы и проект закона «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2025-2027 годы».

«Мы продолжаем планирование размера гарантированного трансферта, основываясь на цене отсечения, установленной в соответствии с бюджетными правилами. Законом о гарантированном трансферте из Национального фонда установлена цена отсечения на нефть на уровне $42,3 за баррель в 2025 году, $41,0 за баррель в 2026 году и $39,4 за баррель в 2027 году. С учетом этого размер гарантированного трансферта в республиканский бюджет в 2025-2027 годах определен в объеме 2 трлн тенге ежегодно», - пояснил Азамат Амрин, которого цитирует Kapital.kz.

Он уточнил, что объемы целевого трансферта на 3250 млрд тенге определены с учетом требований статьи 23 Бюджетного кодекса.

«Чистые валютные активы Нацфонда прогнозируются на уровне $62,2 млрд в 2025 году, $69,9 млрд в 2026 году и $78,7 млрд в 2027 году», - сказал вице-министр.