Объем IPO в Лондоне в I полугодии сократился до минимума за 30 лет

Объем IPO в Лондоне в первом полугодии 2025 года сократился до минимальных как минимум за 30 лет 160 млн фунтов стерлингов ($218,6 млн), по данным Dealogic.

Это антирекорд за всю историю подсчетов компании - с 1995 года. Даже в первом полугодии посткризисного 2009 года эмитенты привлекли больше - 222 млн фунтов.

Всего в январе-июне на лондонском рынке состоялось пять первичных размещений. Самым крупным стал апрельский дебют MHA на рынке альтернативных инвестиций (AIM) Лондонской фондовой биржи (LSE). Оказывающая аудиторские и другие услуги компания привлекла 98 млн фунтов.

По данным PwC, в первом квартале 2025 года размер британского рынка IPO уменьшился до 100 млн фунтов с 300 млн фунтов годом ранее.

Для сравнения: в США за первые шесть месяцев текущего года состоялось 156 первичных размещений на общую сумму $28,3 млрд, сообщает Dealogic.