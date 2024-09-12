Последнее обновление: 12.09.2024 10:56

Власти Кыргызстана сначала отказались от услуг S&P, но теперь передумали

В Министерстве экономики и коммерции Кыргызстана прокомментировали решение властей подписать соглашение с рейтинговыми агентствами для получения суверенного кредитного рейтинга страны.

«Кыргызская Республика — развивающийся инвестиционный рынок, предлагающий потенциально высоко прибыльные инвестиции как в секторе фондового и внебиржевого рынка ценных бумаг, так и в секторе реальной экономики (прямые инвестиции). В этой связи кредитные рейтинги играют важную роль для компаний и органов власти, позволяя им привлекать средства (инвестиции) с международных рынков капитала. Кредитный рейтинг Кыргызской Республики на 2024 год характеризуется как «стабильный». Согласно опубликованному отчету международного кредитного агентства Moody’s, рейтинг страны повышен с негативного на стабильный. В целях дальнейшего наращивания потенциала страны на международной арене и выхода на международные рынки долгового и акционерного капитала необходимо сотрудничество с большой тройкой международных рейтинговых агентств — Moody’s, S&P и Fitch», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Министерстве экономики и коммерции Кыргызстана состоялась встреча с рейтинговыми агентствами Fitch и Standard and Poor’s, а также инвестиционным банком Oppenheimer Europe Ltd., с приглашением заинтересованных государственных органов и коммерческих банков.

Обсуждены перспективы укрепления сотрудничества и совместная работа в сфере оценки кредитных рисков и инвестиционной привлекательности.

Стороны выразили готовность активно работать по присвоению и повышению долгосрочного рейтинга дефолта эмитента в национальной и иностранной валютах (суверенного кредитного рейтинга), что, в свою очередь, создаст предпосылки для укрепления доверия со стороны партнеров и инвесторов.

Между тем в 2016 году Кыргызстан по непонятным причинам отказался от услуг рейтингового агентства Standard & Poor’s.



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