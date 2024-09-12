Последнее обновление: 12.09.2024 10:56

Нацбанк Беларуси утвердил правила работы с документами в сфере межбанковских расчетов

Постановлением Нацбанка № 256 от 16 августа 2024 года утверждены правила работы с документами, связанными с межбанковскими расчетами.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, правила определяют порядок работы с документами, связанными с осуществлением межбанковских расчетов в платежной системе Национального банка, требования к комплектованию, хранению, учету, использованию, уничтожению документов центрального архива межбанковских расчетов (центральный архив МБР).

Кроме того, определены требования к проведению их синхронизации с участниками автоматизированной системы «Центральный архив межбанковских расчетов» (АС ЦА МБР).

Документ принят на основании Банковского кодекса, закона «О платежных системах и платежных услугах». Ряд нормативно-правовых актов признаются утратившими силу.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.



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