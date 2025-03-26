Польша создает Фонд обороны и безопасности, его размер составит $7,8 млрд. Об этом сообщила министр финансов и региональной политики Катажина Пелчиньска-Наленч.

"Официально: Польша первой в Европе создает Фонд обороны и безопасности в рамках KPO (Krajowy Plan Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci). Мы вложим миллиарды в убежища, инфраструктуру двойного назначения и развитие польских оружейных компаний. Мы будем развивать нашу промышленность и исследования в области новых технологий", - написала она в соцсети X (ранее Twitter).

По ее словам, польский Минфин начинает переговоры с Еврокомиссией о создании фонда, и в течение двух месяцев в сотрудничестве с министерством национальной обороны и другими министерствами будет разработан инвестиционный план этого фонда.

В фонд будет внесено 30 млрд злотых (около $7,8 млрд).

Между тем военный бюджет Польши в 2025 году составляет 186 млрд злотых (около $45 млрд), или 4,7% ВВП страны.