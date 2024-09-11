Россия проиграла дело ЕС по разблокированию санкционных €70 млрд

Суд ЕС отказался снять санкции с российского Национального расчетного депозитария (НРД), сумма его замороженных активов близка к €70 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на решение суда.

Европейский суд отклонил апелляцию российского депозитария об отмене санкций ЕС, наложенных в 2022 году. Сумма активов НРД, замороженных в бельгийском депозитарии Euroclear, составляет около €70 млрд.

Эти активы не используются для получения сверхдоходов, которые передаются Украине в качестве финансовой поддержки.

Сумма замороженных российских активов в Euroclear, которые включают замороженные активы Банка России, оценивается в €173 млрд. Сколько именно связано с НРД, представитель Euroclear комментировать отказался.

Санкции были введены из-за роли НРД в финансировании российского вторжения в Украину.

По версии суда, НРД не смог доказать, что ЕС ошибочно считает его системно значимым институтом, который играет существенную роль в российской финансовой системе.

Отмечается, что решение может быть обжаловано в высшей инстанции.