США удваивают помощь Армении до $250 млн

Вице-премьер Армении Мгер Григорян и директор миссии Агентства США по международному развитию (USAID) в Армении Джон Алелло 11 сентября подписали изменение к грантовому соглашению о сотрудничестве.

Согласно документу, объем финансовой помощи в рамках соглашения USAID более чем удваивается: с $120 млн до $250 млн.

Помимо увеличения финансирования, значительно расширяются сферы совместных программ. Правительство Армении сообщает, что расширенное соглашение будет охватывать такие ключевые области, как управление рисками стихийных бедствий, кибербезопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, региональное сотрудничество и торговля, демократические процессы и инклюзивное экономическое развитие.

Вице-премьер Мгер Григорян подчеркнул важность не только финансовой поддержки, но и продвижения демократических ценностей, креативных идей и развитой бизнес-культуры в результате совместных проектов.

"Их внедрение в нашей стране позволяет осуществлять фундаментальные реформы и повышать качество жизни граждан", - отметил Григорян.