Последнее обновление: 10.09.2024 17:53

Центробанк Армении снизил ставку рефинансирования

Центральный банк Армении 10 сентября снизил ставку рефинансирования на 0,25% до 7,5%.

Согласно сообщению регулятора, ставка по ломбардным репо установлена на уровне 9%, а ставка по привлекаемым от банков средствам - 6%.

Текущее решение о снижении ставки свидетельствует о том, что регулятор считает инфляционные риски в достаточной степени контролируемыми и стремится стимулировать экономическую активность путем удешевления кредитных ресурсов.

В августе 2024 года инфляция в Армении составила 1,3% в годовом исчислении, незначительно снизившись с 1,4% в июле. Государственный бюджет на 2024 год предусматривает целевой уровень инфляции 4% с допустимым отклонением ±1,5%.

Центробанк Армении в своем отчете прогнозирует инфляцию на конец 2024 года в пределах 0,9-1,3%, на 2025 год - 3,2-3,8%, а к 2026 году ожидается достижение уровня 3,7-4%.



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