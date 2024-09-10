Отток из криптофондов стал вторым по величине в этом году

Вывод средств из криптовалютных инвестфондов с 1 по 7 сентября составил $726 млн против $305 млн неделей ранее. Такие данные приводит CoinShares.

Аналитики связали сохранение негативной динамики с макроэкономическими данными в США, которые повысили вероятность снижения процентной ставки ФРС на 25 б. п. В конце недели темпы ослабли, поскольку данные по занятости разделили мнения рынка касательно дальнейших шагов Федрезерва, добавили они.

Негативные настроения распространились с цифрового золота на Ethereum. Отток из фондов на базе актива усилился с $5,7 млн до $98,1 млн.

Из связанных с биткоином инструментов клиенты вывели $643 млн после $319 млн неделей ранее.

В структуры, которые позволяют открывать шорт по цифровому золоту, инвесторы добавили $3,9 млн против $4,4 млн в предыдущий отчетный период.

В продукты на основе Solana поступило $6,2 млн (неделей ранее — $7,6 млн).