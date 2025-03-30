FTX начнет выплачивать компенсации выше $50 тысяч

Ликвидаторы обанкротившейся биржи FTX начнут выплачивать компенсации по заявкам на $50 тысяч и выше с 30 мая. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на юристов фирмы.

По словам адвоката FTX Эндрю Дитдериха, средства для выплат возьмут из $11,4 млрд, накопленных с момента банкротства.

Распределение «займет время». Юрист отметил, что компания получила «27 квадриллионов» запросов на возмещение убытков, множество из которых требуют дополнительных проверок, а «миллиарды» — и вовсе ложные.

Клиенты, ожидающие выплат, получают дополнительно по 9% годовых на положенные им вклады. Согласно Bloomberg, процентная ставка по счетам FTX меньше, потому фирма заинтересована решить вопрос возмещения как можно быстрее.

В феврале 2025 года биржа направила $1,2 млрд на выплату компенсаций пользователям с активами до $50 тыс.

Напомним, в марте ликвидаторы криптовалютного хедж-фонда Three Arrows Capital увеличили требования к FTX с $120 млн до $1,53 млрд.