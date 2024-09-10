Последнее обновление: 10.09.2024 10:15

Энергоконцерн MOL достиг соглашения о поставках нефти из РФ по "Дружбе"

Энергоконцерн MOL договорился по поставках российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию в соответствии с действующими санкциями ЕС и Украины. Об этом говорится в заявлении компании на сайте Будапештской фондовой биржи.

"Группа компаний MOL заключила соглашения с поставщиками нефти и операторами трубопроводов для обеспечения непрерывных поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" из России, Белоруссии и Украины в Венгрию и Словакию", - говорится в заявлении.

В нем также сообщается, что в 2024 году MOL Group получит в собственность соответствующие объемы нефти из России и с 9 сентября будет осуществлять контроль на белорусско-украинской границе.

"Обновленные соглашения о поставках и новая процедура получения нефти полностью соответствуют всем санкциям и положениям, включая санкции ЕС и Украины", - отметили в MOL.

"Новое соглашение обеспечивает устойчивое решение для транспортировки нефти из России по нефтепроводу "Дружба", - заявил управляющий директор подразделения переработки и сбыта компании Габриэль Сабо.

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