Последнее обновление: 10.09.2024 10:15

Реальные доходы населения Германии во II квартале выросли на 3,1%

Средний размер номинальной заработной платы в ФРГ во II квартале 2024 года увеличился на 5,4% относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis).

Потребительские цены выросли на 2,3%, в результате чего реальные доходы населения (с учетом инфляции) в среднем повысились на 3,1%. Отмечается, что этот показатель увеличился по итогам пятого квартала подряд.

Рост доходов темпами выше среднего уровня наблюдался в таких отраслях экономики, как энергоснабжение (+7,6%), транспорт и складские услуги (+6,8%), в здравоохранении и социальных услугах (+6,7%).



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