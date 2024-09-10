Реальные доходы населения Германии во II квартале выросли на 3,1%

Средний размер номинальной заработной платы в ФРГ во II квартале 2024 года увеличился на 5,4% относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis).

Потребительские цены выросли на 2,3%, в результате чего реальные доходы населения (с учетом инфляции) в среднем повысились на 3,1%. Отмечается, что этот показатель увеличился по итогам пятого квартала подряд.

Рост доходов темпами выше среднего уровня наблюдался в таких отраслях экономики, как энергоснабжение (+7,6%), транспорт и складские услуги (+6,8%), в здравоохранении и социальных услугах (+6,7%).