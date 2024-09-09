В Польше изучают целесообразность второй нитки Поморского трубопровода

Польская компания - оператор нефтепроводов PERN изучает целесообразность строительства 240-километровой второй нитки Поморского трубопровода, соединяющего балтийский порт Гданьск с НПЗ в Плоцке. Об этом пишет портал money.pl.

"Компания PERN, управляющая сетью трубопроводов, проводит дополнительный анализ правомерности инвестиций в строительство второй нитки Поморского трубопровода в новых геополитических и рыночных условиях. Решение о будущем инвестиций будет принято после завершения проведенных анализов", - сообщили порталу в аппарате уполномоченного правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре.

По данным портала, причиной задержки в реализации проекта стало "отсутствие интереса к финансированию со стороны польских и зарубежных партнеров". Стоимость создания второй нитки оценивается в 2,8 млрд польских злотых (порядка €655 млн). Создание трубопровода позволит увеличить пропускную способность Поморского нефтепровода на 30%.

Порт Гданьска является одним из крупнейших на Балтике. НПЗ в Плоцке расположен на маршруте расположения трубопровода "Дружба", по которому ранее поставлялась российская нефть в ФРГ через Беларусь и Польшу.