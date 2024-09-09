Прямые иностранные инвестиции в экономику Грузии в январе-июне упали на треть

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в экономику Грузии в январе-июне 2024 года составили $768,6 млн, сократившись на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Национальная служба статистики, во втором квартале ПИИ составили $574,3 млн (рост на 10,3% относительно апреля-июня 2023 года), в том числе реинвестирование - $451,3 млн, инвестиции в уставный капитал - $101 млн.

По отраслевой структуре на долю сектора финансовой и страховой деятельности во втором квартале пришлось $300,1 млн ПИИ, торговли - $79,2 млн, обрабатывающей промышленности - $55,5 млн. Всего на эти отрасли приходится 75,7% прямых иностранных инвестиций, поступивших за данный период.

По объему ПИИ во втором квартале лидировали Великобритания - $266,7 млн, Япония - $59,2 млн, Мальта - $37,9 млн.