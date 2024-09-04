Последнее обновление: 04.09.2024 18:51

В Германии арестованы подозреваемые в контрабанде людей

Полиция Германии провела масштабный рейд в отношении предполагаемой банды контрабандистов в земле Тюрингия на востоке страны.

Во время рейда были взяты под стражу пятеро разыскиваемых по ордерам на арест.

По данным правоохранителей, банда занималась незаконным ввозом мигрантов, в том числе в ФРГ - ей удалось доставить в страну не менее 140 человек.

Подозреваемыми по этому делу являются 20 человек, 18 из которых подозреваются в контрабанде людей по различным маршрутам из Хорватии или Словакии через Чехию в Германию или соседние европейские страны с декабря 2022 года.

По информации м следствия, за каждую операцию по контрабанде из Словакии в ФРГ они требовали около €700, а в случае переправки в другую страну - еще €500.



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