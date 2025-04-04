Последнее обновление: 04.04.2025 17:16

Криптовалютный индекс "страха и жадности" рухнул на 20 пунктов на фоне опасений глобальной рецессии

На фоне повсеместной рыночной паники из-за "освободительных" тарифов президента США Дональда Трампа криптовалютный индекс "страха и жадности" обвалился до 25 пунктов.

За сутки показатель упал до уровня 20 ("экстремальный страх").

Соответствующий индекс для фондового рынка также указывает на панику.

Более того, американский фондовый рынок 3 апреля обвалился на $1,65 трлн.

В Axios предупредили о наступлении "третьей глобальной рецессии". После Второй мировой войны такие события происходили дважды: финансовый кризис 2008-2009 годов, а также пандемия коронавируса в 2020 году, отметили в издании.

Введенные Трампом тарифы "Дня освобождения", если останутся в силе, особенно при ответных мерах со стороны затронутых стран, могут стать третьим экономическим потрясением подобного масштаба за последние 17 лет.

В The Guardian обратили внимание, что объявление ответных тарифов против торговых партнеров США спровоцирует цепную реакцию, которая может перерасти в "мировую войну на экономическом фронте".



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