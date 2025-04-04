Последнее обновление: 04.04.2025 17:16

Польша передала Украине новые терминалы Starlink

Украина получила от Польши еще 5 тысяч терминалов Starlink. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Еще 5 тысяч терминалов Starlink получили от Польши. Терминалы обеспечат бесперебойную связь в местах, где она больше всего нужна - больницах, школах, на объектах критической инфраструктуры", - сообщил Федоров.

Отмечается, что благодаря сотрудничеству Минцифры с международными партнерами и донорами Украина уже получила более 50+ тысяч терминалов Starlink, из них больше всего 29,5 тыс. - от Польши.

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