Президент Казахстана предложил разработать отдельную программу Erasmus+ для Центральной Азии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил разработать программу "Erasmus+ для Центральной Азии" для подготовки специалистов в области искусственного интеллекта, управления водными ресурсами и биотехнологиями. Об этом сообщила его пресс-служба.

"Наши страны активно сотрудничают в рамках программ Erasmus+, Horizon Europe и других инициатив. Открытие свыше тридцати филиалов зарубежных университетов в Казахстане способствует продвижению полезных академических знаний в нашей стране. Мы заинтересованы в дальнейшем получении грантов и стипендий, такие программы уже реализуются совместно с рядом европейских государств", - сказал Токаев на саммите "Центральная Азия - Европейский Союз" в пятницу в Самарканде.

По его словам, программа "Erasmus+ для Центральной Азии" должна быть разработана с акцентом на подготовку специалистов в таких приоритетных отраслях, как искусственный интеллект, управление водными ресурсами, биотехнологии.

Кроме того, Токаев предложил открыть на базе Astana Hub инновационный кампус "Центральная Азия - Европейский Союз".

"В начале года в нашей стране создан международный консультативный совет по искусственному интеллекту при президенте. В Казахстане реализуется программа по подготовке 100 тысяч IT-специалистов. В Астане создается высокотехнологичный центр Alem.AI, который будет содействовать внедрению инноваций, созданию стартапов и проведению исследований в данной области. Мы также запустили венчурный фонд для ускоренного развития искусственного интеллекта. Через инициативу Team Europe Европейский Союз оказывает поддержку странам Центральной Азии в развитии сотрудничества в сфере цифровых технологий. Казахстан готов к сотрудничеству и обмену опытом. В этой связи предлагаю запустить на базе Astana Hub Инновационный кампус "Центральная Азия - Европейский Союз", - сказал он.

Токаев также выступил с идеей создать в Астане региональный исследовательский центр по редкоземельным металлам (РЗМ).

"Президент предложил создать в Астане региональный исследовательский центр по редкоземельным металлам, который может стать источником актуальной информации для предприятий и инвесторов о доступных месторождениях, технологиях и их разработке", - говорится в сообщении по итогам выступления главы государства в пятницу на саммите "Центральная Азия - Европейский союз" в Самарканде.

Он отметил, что Казахстан производит 19 из 34 видов сырья, необходимых для экономики Евросоюза, включая уран, титан, медь, литий, кобальт, вольфрам и многие другие.

Кроме того, Казахстан совместно с Европейским банком реконструкции и развития реализует проекты в области геологоразведки и внедряет новые практики в горнодобывающей отрасли.