Власти Таиланда обновили правила въезда в страну для иностранцев с 1 мая

Иностранным туристам для въезда в Таиланд с 1 мая потребуется заполнить миграционную онлайн-форму TDAC (Thailand Digital Arrival Card). Об этом сообщает туристическое управление Таиланда (ТАТ).

"Начиная с 1 мая 2025 года, все иностранные граждане, прибывающие в Таиланд по воздуху, суше или морю, должны заполнить цифровую карту прибытия Таиланда (TDAC) онлайн до приезда. Новая цифровая система делает иммиграционный процесс проще и безопаснее, заполнение бумажной формы будет недоступно", - говорится в сообщении.

Как отметили в ТАТ, заявку нужно оформить в течение трех дней до прибытия в Таиланд на сайте, который доступен на пяти языках - английском, русском, китайском, японском и корейском.

В анкете необходимо указать ФИО, паспортные данные, цель поездки, профессию, город проживания, место, где турист будет проживать (отель, гостевой дом, дом друзей и пр.), телефон и др.

Если иностранный гражданин остается в Таиланде на более чем 90 дней, он должен как можно скорее уведомить в письменном виде сотрудника ближайшего отделения иммиграционной службы о своем месте пребывания. Делать это требуется каждые 90 дней.