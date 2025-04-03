Последнее обновление: 03.04.2025 17:27

Apple перестанет выпускать iOS для трех моделей iPhone

Корпорация Apple готовится завершить поддержку iOS для ряда моделей iPhone. Об этом сообщает портал MacRumors.

Согласно информации, iOS 19 будет недоступным для iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max. При этом все остальные смартфоны Apple, работающие под управлением iOS 18, сохранят совместимость с новой версией ОС.

Таким образом, обновление до iOS 19 будет доступно для пользователей iPhone SE второго поколения, iPhone 11 и новее. При этом часть функций iOS 19, включая ИИ Apple Intelligence, будут поддерживаться на устройствах с современными процессорами, включая iPhone 15 Pro и линейку iPhone 16.

Что касается iPadOS 19, ожидается прекращение поддержки бюджетного iPad 7-го поколения с чипом A10 Fusion, тогда как модели с A12 Bionic, такие как iPad mini 5, будут совместимы с новой ОС.

Презентация iOS 19 и iPadOS 19 состоится на конференции разработчиков Apple WWDC 2025, которая начнется 9 июня и продлится несколько дней. Полноценная версия операционных систем для гаджетов Apple будет доступна для всех пользователей ближе к концу сентября.

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