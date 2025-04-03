В Южной Корее изучают открытие доступа к криптобиржам для иностранцев

Южная Корея может открыть крипторынок для иностранных трейдеров при усилении контроля за отмыванием денег. Об этом заявил глава отдела виртуальных активов Комиссии по финансовым услугам (FSC) Ким Сон Чжин.

По его словам, регулятор изучает возможность смягчения ограничений на доступ иностранных участников рынка к южнокорейским криптобиржам. Для этого платформы должны соответствовать международным стандартам в сфере предотвращения отмывания денег (AML).

При этом конкретные сроки реформ пока не названы, пишут местные СМИ.

В настоящее время инвесторы из-за рубежа не могут торговать на местных биржах из-за правил, требующих верификации пользователей через банковские счета на имя резидентов Южной Кореи.

Глава исследовательского отдела Presto Research Питер Чунг в комментарии The Block заявил, что открытие рынка не только привлечет иностранный капитал, но и решит проблему разницы в ценах на криптовалюты, известной как «кимчи-премия».

По его словам, инициатива также подстегнет дальнейший рост рынка стейблкоинов на основе доллара США.

С 2022 года в стране действует правило Travel Rule, обязывающее биржи собирать и хранить данные о транзакциях на сумму от 1 млн вон (около $685,95). Однако регуляторы все еще сомневаются в готовности торговых платформ полностью соблюдать AML-требования, отметил Чунг.

Напомним, в декабре 2024 года правительство Южной Кореи отсрочило введение новых налогов на криптовалюты до 2027 года. Власти работают над соответствующей поправкой с 2020 года.