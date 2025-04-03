Последнее обновление: 03.04.2025 17:27

В Испании выдача "золотых виз" для инвесторов прекращается с апреля

С 3 апреля 2025 года Испания прекращает выдачу так называемых золотых виз — разрешений на проживание в стране, предоставляемых за инвестиции в экономику страны. Об этом заявила министр по вопросам жилищного строительства и городского развития Испании Исабель Родригес, передает пресс-служба испанского ведомства.

"Золотые визы" предоставлялись за инвестиции в недвижимость на сумму более €500 тыс., а включали возможность получения вида на жительство за инвестиции в государственные ценные бумаги (от €2 миллионов) или в акции испанских компаний (от €1 миллиона).

Родригес объяснила, что отмена этой программы поможет испанцам, которые не могут позволить себе купить жилье из-за высоких цен и дефицита предложений в некоторых районах страны. Она подчеркнула, что этот шаг является частью обязательства правительства Испании поддерживать право граждан на доступное жилье.

Решение правительства Испании совпадает с рекомендацией Европейской комиссии, которая в 2022 году призвала страны-члены ЕС отменить любые программы, предоставляющие гражданство или право на жительство в обмен на инвестиции. Подобные решения уже были приняты Ирландией и Португалией.



<Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Апрель 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование