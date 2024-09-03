Норвегия установила мировой рекорд по проданным электромобилям

Продажи электромобилей в Норвегии установили новый мировой рекорд: среди новых автомобилей, приобретенных жителями страны в августе, на электромобили пришлось 94%. Об этом сообщило издание RFI со ссылкой на данные Норвежской дорожной федерации (OFV).

По данным OFV, продажи электромобилей в Норвегии в августе заняли 94% рынка, что стало новым мировым рекордом.

Как рассказали в OFV, самые популярные электромобили – Tesla Model Y (18,8% продаж), чуть меньшая доля у Hyundai Kona и Nissan Leaf.

В августе норвежцы купили 10 480 новых электромобилей, а с начала года их общее количество выросло до 68 435, рассказали журналисты.

В других странах Европы высокие цены и недостаточно развитая инфраструктура тормозят продвижение электромобилей.

В то же время издание отметило, что выросли продажи гибридных моделей, которые объединяют двигатели на ископаемом топливе с электрическими батареями.

Норвегия поставила себе цель к 2025 году продавать только автомобили с нулевым уровнем выбросов, что на 10 лет опережает соответствующую цель ЕС. Страна предлагает широкие налоговые льготы, которые делают электромобили конкурентоспособными по цене.

"Ни одна страна в мире не приближается к Норвегии в "гонке электромобилей". Если эта тенденция сохранится, мы вскоре будем на пути к достижению нашей цели – 100% перехода на автомобили с нулевым уровнем выбросов к 2025 году", – заявил директор OFV Ойвинд Солберг Торсен.

Для сравнения: по данным Европейской ассоциации автопроизводителей Automobile Manufacturers Association, в июле в целом в ЕС электромобили составляли лишь 12,1% продаж новых автомобилей.