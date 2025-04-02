Почти 40 членов мошеннического колл-центра задержали в Минске. Об этом в Палате представителей Нацсобрания сообщил министр внутренних дел Иван Кубраков.

"Вчера буквально были задержаны члены одной из преступных групп. Это колл-центр, который был выявлен, к сожалению, на территории города Минска. Задержаны 37 человек, которые совершали мошенничество. Уже установлено, что они совершили более 100 преступлений на территории только Российской Федерации. Но действовали все здесь", - сказал Кубраков, которого цитирует БелТА.

По его словам, изъяты значительные суммы денег, дорогостоящие автомобили.

Расследование уголовных дел будет продолжаться, отметил министр. Он уверен, что речь идет о крупной преступной сети не только на территории России, но и других стран.