Последнее обновление: 02.04.2025 18:00

КС Чехии отменил часть регулирующего торговлю товарами двойного назначения закона

Конституционный суд (КС) Чехии отменил часть закона, регулирующего торговлю товарами двойного назначения – материалами, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях.

Закон предусматривал, что решения об отказе в выдаче экспортного разрешения не подлежат судебному пересмотру.

По мнению городского суда Праги, такая правовая норма противоречила конституционному порядку, что сегодня подтвердили судьи Конституционного суда. Теперь открывается возможность подачи исков против подобных решений, пишут чешские СМИ.

Прецедентом для пересмотра положения послужил факт обращения в горсуд производителя ветеринарных вакцин, который хотел продолжить экспорт в Россию вакцины против рожи и классической чумы свиней. Однако Россия ввела новое требование – обязательное хранение образца вируса во Всероссийской государственной базе штаммов микроорганизмов, используемых в ветеринарии и животноводстве.

Производитель подал заявку на разрешение вывезти в Россию вирус, лиофилизированный в 15 ампулах. Однако Министерство промышленности и торговли Чехии отказало в выдаче разрешения, опираясь на отрицательные заключения Министерства иностранных дел и Управления по международным отношениям и информации. Причиной отказа стали государственные интересы Чехии, чьи отношения с Россией ухудшились в 2022 году после вторжения российской армии в Украину. Существовали опасения, что Россия может использовать полученные образцы вирусных штаммов в разработке биологического оружия.

Ситуация регулировалась законом, реализующим режим Европейского сообщества по контролю за экспортом, перевозкой, посредничеством и транзитом товаров двойного назначения. В отмененной части закона было указано, что решения министерства о выдаче, отказе, аннулировании, приостановке, изменении или отзыве индивидуального экспортного разрешения не подлежат судебному пересмотру.



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