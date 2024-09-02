Ведение бизнеса в Украине упростят

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который упрощает ведение хозяйственной деятельности и открытие бизнеса в период военного положения. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Подписанный документ устанавливает, что субъекты хозяйствования будут приобретать право на осуществление хозяйственной деятельности в период военного положения на основании представления в соответствующие органы лицензирования, ЦПАУ декларации без получения документов разрешительного характера, лицензий, получение которых предусмотрено законодательством.

Такие декларации будут действовать в период действия военного положения и до конца календарного года, в котором прекращено или отменено военное положение, но не менее трех месяцев со дня его прекращения или отмены.

Уже выданные лицензии продлевают срок своего действия до конца военного положения, но не менее трех месяцев со дня его прекращения или отмены.

Кроме того, на период военного положения останавливается проведение плановых проверок органов лицензирования по соблюдению требований законодательства в сфере лицензирования.