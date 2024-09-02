Стоимость оборонных активов европейских фондов удвоилась из-за войны в Украине

Стоимость оборонных активов инвестиционных фондов Европы, которые вкладываются в акции оборонных компаний, более чем удвоилась после вторжения России в Украину. Об этом пишет газета Financial Times.

Около трети фондов в Европе и Великобритании, сосредоточенные на экологических, социальных и управленческих (ESG) вопросах, теперь имеют €7,7 млрд, вложенных в этот сектор, по сравнению с €3,2 млрд о в первом квартале 2022 года, согласно анализу для Financial Times от Morningstar Direct.

Хотя рост стоимости частично объясняется повышением цен на акции оборонных компаний после масштабного вторжения России на Украину, многие инвесторы также поддерживают аргументы правительств о том, что поддержка производителей оружия, которые ранее часто бойкотировались и становились объектами студенческих протестов, теперь имеет положительные социальные коннотации, а не исключительно риски.

Анализ Morningstar также показывает, что количество европейских ESG-фондов, которые держат более 5% в аэрокосмических и оборонных компаниях, утроилось, увеличившись с 22 до 66 за последние два года.

Стоимость активов в аэрокосмическом и оборонном секторе в фондах все еще невелика относительно их общих активов, составляя менее 1% от €1,5 трлн, которыми они владеют.

Однако этот сектор перешел из "относительно неинтересного для многих инвесторов" к тому, в который сейчас многие "считают нужным инвестировать, иначе они могут остаться позади", пишет газета.

Индекс MSCI Europe для аэрокосмического и оборонного секторов вырос в 1,8 раза с начала 2022 года, поскольку акции ведущих подрядчиков резко выросли.

На более широком инвестиционном рынке активы фондов, ориентированных на оборону, включая взаимные фонды и биржевые фонды, утроились - с $5,8 млрд в январе 2022 года до $17,6 млрд в июле 2024 года, согласно данным LSEG Lipper.