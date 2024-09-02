Турция и Shell подписали соглашение о поставках СПГ

Турция и Shell Plc подписали 10-летнее соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) с возможностью его перепродажи в Европу. Об этом сообщает Bloomberg.

Турция стремится стать газовым хабом и поставщиком в Европейский союз и вложила значительные средства в мощности импорта СПГ, а также нарастила внутреннюю добычу в Черном море, отмечают в агентстве. Страна уже экспортирует небольшие объемы в ЕС, но потоки ограничены пропускной способностью трубопровода на западной границе с Болгарией.

Shell будет продавать турецкой государственной компании Botas эквивалент около 4 млрд кубометров газа в год, начиная с 2027 года.

По словам министра энергетики Алпарслана Байрактара, контракт предусматривает возможность поставки газа на европейские терминалы за пределами Турции. В заявлении говорится, что Botas займется экспортом газа. Ранее эта государственная компания занималась только импортом газа дня внутренних нужд Турции.