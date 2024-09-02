Польские визовые центры в Беларуси прекратили прием заявлений через курьера. Об этом сообщает сайт VFS Global.

«Прием визовых заявлений посредством курьерской подачи документов прекращен. Всем заявителям, за исключением несовершеннолетних детей, необходимо осуществлять подачу визовых заявлений в визовых центрах Польши лично», - говорится в сообщении.

Изменения вступили в силу с 1 сентября.

Ранее в польских визовых центрах ввели отдельную регистрацию для людей старше 60 лет, которые ездят в Польшу к детям и внукам. При этом владельцы карт поляка в возрасте от 60 лет и старше могут подавать документы на выдачу национальных виз без предварительной регистрации.