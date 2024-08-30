Закон о таможенном регулировании в Беларуси намерены откорректировать

Государственный таможенный комитет (ГТК) работает над корректировкой закона "О таможенном регулировании в Республике Беларусь".

Как сообщила пресс-служба ГТК, вопросы внешнеэкономической деятельности обсуждались сегодня на встрече с представителями субъектов хозяйствования с учетом нынешних реалий.

В частности, обсуждалось взаимодействие таможни и бизнеса по выстраиванию цепочек поставок из "дружественных" стран продукции, необходимой для внутреннего рынка, расширение рынков экспорта. Еще одна тема повестки - функционирование зон таможенного контроля в рамках ближайших правительственных изменений по их созданию.

"Государственным таможенным комитетом вновь начата работа по корректировке закона "О таможенном регулировании в Республике Беларусь" в связи ратификацией Беларусью протокола о внесении изменений в договор о Таможенном кодексе ЕАЭС. Изменения касаются регулирования вопросов в области трансграничной электронной торговли. Поэтому представителям ВЭД предложено еще раз посмотреть на закон с точки зрения наличия проблемных вопросов правоприменения, в случае наличия - выработать конкретные меры по их устранению путем инициирования соответствующих изменений и дополнений", - отчиталась пресс-служба ГТК.