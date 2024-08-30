В январе-июне рост ВВП Литвы составил 2,1%

В I полугодии 2024 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Литвы увеличился на 2,1% относительно аналогичного периода прошлого года (с учетом влияния сезонных факторов и количества рабочих дней) и достиг €35,9 млрд.

Как сообщило Государственное агентство статданных, без исключения влияния сезонных факторов и количества рабочих дней, экономика страны за 6 месяцев выросла на 2,4%.

Только за II квартал ВВП составил €18,8 млрд, что на 1,3% больше, чем в апреле-июне 2023 года и на 0,7% превысило показатель первого квартала текущего года. Без учета сезонных и календарных факторов рост составил 1,8% и 5,3% соответственно.

"Во втором квартале наибольшее положительное влияние на динамику ВВП оказали результаты деятельности строительных и промышленных компаний", - отмечает статагентство.

В апреле-июне этого года по сравнению с предыдущим кварталом расходы на конечное потребление сектора государственного управления увеличились на 0,3%, домохозяйств - сократились на 1,8%.

"Внешняя торговля также снизилась - экспорт и импорт товаров и услуг уменьшились на 1,8% и 2% соответственно", - говорится в материалах.

В июне Минфин Литвы опубликовал новый обзор, согласно которому экономика страны в этом году будет расти быстрее, чем прогнозировалось в марте, рост составит 2,1% (ранее - 1,6%). Банк Литвы (центробанк) также улучшил прогноз роста ВВП на 2024 год до 1,9%, тогда как в марте предполагал 1,6%.