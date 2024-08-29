Банк РФ прогнозирует падение импорта в 2024 году

Российский импорт упадет в 2024 году из-за проблем с трансграничными платежами и логистическими трудностями из-за западных санкций. Так считают в Банке РФ.

"Импорт сократится в 2024 году из-за усиления санкционных барьеров, связанных с платежами и логистикой. Эти ограничения будут краткосрочными, и в последующие годы ожидается постепенное восстановление импорта благодаря диверсификации поставок и развитию новых логистических цепей", - говорится в сообщении ЦБ.

Российские компании и чиновники жалуются на задержки в транзакциях с Китаем в течение нескольких месяцев после того, как его банки стали более осторожными и ужесточили комплаенс в ответ на угрозы Запада применить вторичные санкции за сотрудничество с Россией.

Данные также указывают на перегрев экономики, который заставил Банк РФ повысить в июле учетную ставку на 200 базисных пунктов до 18%, что является самым высоким уровнем за последние два года.