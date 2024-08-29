Последнее обновление: 29.08.2024 17:59

На границе с Украиной развернули медотряд спецназначения ВС Беларуси

Медицинский отряд специального назначения Вооруженных сил Беларуси развернули у границы с Украиной. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Согласно информации, военные врачи медицинского отряда специального назначения 432 го Главного военного клинического медицинского центра вооруженных сил "при необходимости готовы в любой момент оказать бойцам квалифицированную помощь" (!).

"Личный состав отряда имеет многолетний опыт работы, принимал участие и в международных гуманитарных миссиях, в том числе на территории Сирии и Ливана", - говорится в сообщении Минобороны.

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