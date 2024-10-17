17 октября в Лельчицком районе открыли новую пограничную заставу «Гребени». Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Председатель Госпогранкомитета генерал-майор Константин Молостов, отметил, что это уже не первое новое подразделение на белорусско-украинском участке границы, и при его строительстве учтен опыт предыдущих подразделений, созданных по аналогичному принципу.

«Застава «Гребени» занимает особое место в обеспечении пограничной безопасности на участке пограничного отряда», - сказал Молостов.

Строительство нового комплекса пограничной заставы «Гребени» началось 20 февраля 2023 года в рамках программы «Совершенствование пограничной безопасности Союзного государства». На территории подразделения оборудованы места для хранения и ремонта техники, питомник для служебных собак, а для проведения занятий с военнослужащими построены городок пограничной службы и спортивные объекты.

Пограничная застава охраняет участок государственной границы с Украиной протяженностью около 35 километров, на котором немало протяженных заболоченных участков.

«На вооружении пограничников различные приборы наблюдения и технические средства, служебный транспорт. В охране границы регулярно применяется пограничная авиация. Программно-аппаратный комплекс обеспечивает устойчивую цифровую радиосвязь с визуализацией на электронно-цифровой карте», - утверждает ГПК.

На участке ответственности действуют «добровольная дружина и отряд юных друзей пограничников». С начала года пограничниками заставы задержано восемь нарушителей госграницы.