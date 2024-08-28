Первый в мире завод по производству "зеленого" аммиака открыли в Дании

Три датских энергетических компании открыли первый в мире завод по производству зеленого аммиака в городе Рамме. Об этом сообщает компания Topsoe.

Завод способен производить 5тыс. тонн зеленого аммиака в год, используя исключительно энергию от солнца и ветра. Это позволит избежать выбросов 8200 тонн углекислого газа ежегодно.

Производство учитывает естественные колебания энергии, генерируемой солнечными панелями и ветряными турбинами завода. Целью является оптимизация процесса электролиза и синтеза аммиака, что улучшит экономическую эффективность.

Этот проект стал первой масштабной инициативой по производству зеленого аммиака. Его успешная реализация открывает путь к замене серых аммиачных производств, использующих ископаемые виды топлива и отвечающих за 1,2% всех выбросов CO2 в мире.

Зеленый аммиак может заменить серый в производстве удобрений и промышленности, что является одним из более простых способов сокращения выбросов в сельском хозяйстве. Кроме того, аммиак обладает потенциалом для безопасной транспортировки водорода и может стать эффективным топливом.