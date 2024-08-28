Лидеры Британии и Германии обсудят большое соглашение по экономике и оборонному сектору

Премьер-министр Британии Кир Стармер в рамках визита в Германию будет обсуждать с Берлином большое экономически-оборонное соглашение и рассчитывает, что поездка позволит "перезагрузить" отношения с Европой. Об этом сообщает Reuters.

Стармер 28 августа начинает двухдневный визит во Францию и Германию. Премьер заявил, что хочет оставить позади сложный период в отношениях с ЕС, когда у власти была Консервативная партия, и за счет улучшения сотрудничества способствовать экономическому росту Великобритании.

"Мы должны оставить позади Brexit и отремонтировать "сломанные" отношения, которые нам оставило в наследство предыдущее правительство. Перед нами – возможность, которая бывает "раз в поколение", чтобы перезагрузить отношения с Европой", – сказал Кир Стармер.

Стармер сначала прибывает в Берлин и проведет переговоры с Олафом Шольцом по большому соглашению, которое может создать беспрецедентный уровень двустороннего военного сотрудничества, а также углубление сотрудничества в таких сферах как торговля и энергетика.

Соглашение о партнерстве в оборонной сфере может напоминать cоглашение между Лондоном и Парижем, заключенное в Ланкастерском доме в 2010 году. Переговоры будут продолжаться ориентировочно следующие полгода с целью финализировать соглашение в начале 2025 года и подписать совместную декларацию летом 2025 года.

В рамках поездки Стармер также встретится с руководителем оборонно-промышленного гиганта Rheinmetall Армином Паппергером, а также руководителем Siemens Energy, где работают тысячи британцев, чтобы обсудить возможные инвестиции и создание высококвалифицированных рабочих мест.

Из Германии Стармер вечером в среду отправится в Париж, где посетит церемонию открытия Паралимпийских игр, а утро четверга начнет со встречи с руководителями компаний французского оборонпрома.

Также на этой неделе Кир Стармер заявил, что для "восстановления" Британии после предыдущего правительства понадобится много времени, и предупредил, что "дела ухудшатся, прежде чем улучшиться".

Как сообщалось, Великобритания потратит $13,9 млн на подготовку к новым проверкам на границе с ЕС после Brexit.