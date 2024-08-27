Китайский автопроизводитель BYD будет применять технологию автономного вождения Huawei

Китайская компания BYD будет использовать передовую систему автономного вождения Huawei во внедорожных электромобилях. Об этом сообщает Reuters.

Китайский гигант по производству электромобилей BYD подписал соглашение с компанией Huawei об использовании передовой системы автономного вождения китайского технологического конгломерата в своих внедорожниках Fangchengbao.

Внедорожник Bao 8 из линейки Fangchengbao станет первой моделью BYD с интеллектуальной системой вождения Qiankun от Huawei и поступит в продажу позже в этом году.

Это сотрудничество является продолжением усилий BYD, направленных на увеличение продаж своих премиальных брендов Denza, Fangchengbao и Yangwang с целью повышения прибыльности. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, в первом полугодии на эти три бренда приходилось лишь 5% от общего объема продаж компании.

Партнерство с Huawei также отражает растущее присутствие китайской технологической компании в секторе электромобилей как основного поставщика ADAS. Компания Audi, принадлежащая Volkswagen, также будет использовать систему ADAS Huawei в своих электромобилях для китайского рынка.